Ergani'de Polis Haftası Etkinlikleri
1 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:51 Kaynak: İHA
'ın Ergani
ilçesinde öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.
Ergani Ortaokulu öğrencileri, Emniyet Müdürlüğü
Çevik Kuvvet Amirliği'ne gelerek polisleri ziyaret etti. Burada TOMA'ya giren öğrenciler daha sonra polis elbiseleri giydi. Çelik yelek ve kaskları takan öğrenciler polislerle sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.
Polisler de ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.
Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DİYARBAKIR
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