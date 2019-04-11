Son Dakika Haberleri: Ergani'de Polis Haftası Etkinlikleri

Ergani'de Polis Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.

Ergani Ortaokulu öğrencileri, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliği'ne gelerek polisleri ziyaret etti. Burada TOMA'ya giren öğrenciler daha sonra polis elbiseleri giydi. Çelik yelek ve kaskları takan öğrenciler polislerle sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

Polisler de ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:51 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Polis, Güncel
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