Üye Girişi
Ergani'de sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ergani'de sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

28.12.2021 16:04
Ergani'de sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Aziziye Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde dükkanlara uğrayıp sahte para vermeye çalışan biri kadın iki kişinin olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince esnafa 300 lira sahte para verdikleri gerekçesiyle S.G. ve M.B. gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Diyarbakır, alışveriş, Hisarcık, Ergani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani'de sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü? Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?         
15:48
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
15:26 Antalya'da okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:25 Öğrenci velisi okul müdürüne saldırdı, korku dolu anlar anbean kamerada
15:17 KOM Mayo'da miras kavgası! Babasının mezarını açmak istedi
15:08 Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi
14:58 Bombayı Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer
14:56 Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ergani'de sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement