Ergani'de sebze fidelerinin satışı başladı - Son Dakika

Ergani ilçesinde havaların ısınmasıyla sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı.

Seralarda yetiştirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören domates, biber, salatalık, patlıcan, karpuz ve kavun gibi sebze fidelerinin tanesi 75 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor.

Fide satışı yapan Bayram Kaya, çok az sayıda çiftçinin yaptıkları serada fide üretiminin yapıldığını belirterek, "Genelde tamamını il dışından temin ediyoruz. Şu anda fide satışları normal şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren satışlarımız daha da artacaktır." dedi.