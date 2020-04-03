Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu - Son Dakika

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Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu
6 saat önce
Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu.
Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın pazar yerlerinde ilave tedbirler alınmasına yönelik genelgesi üzerine pazarlarda düzenlemeye gitti.
Bu kapsamda ilçe merkezindeki cadde ve sokak aralarında kurulan semt pazarları okul bahçelerine alındı.
Atatürk, İnkilap ve Kürşat Yılmaz İlk ve Ortokul bahçelerinde kurulan semt pazarlarına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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