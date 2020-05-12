Ergani'de sıcak asfalt çalışması başlatıldı. - Son Dakika

Ergani ilçesinde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesi alt yapısını tamamladığı Milli Egemenlik Caddesi'nde asfalt çalışması başlattı.

Yüklenici firma ekipleri, kanalizasyon ve diğer alt yapı eksikleri giderilen Milli Egemenlik Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları yürütüyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı.

Öztürk, yaptığı açıklamada, Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp caddeleri ile birçok noktada belediye ekiplerince çalışma yapıldığını belirtti.

Çalışmalara Milli Egemenlik Caddesi'nde başladıklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Kaldırımlar tamamlanacak ve kaldırım düzenlenmesi yapılacak. Ergani'nin kalkınması ve daha modern hale getirilmesi için alt ve üst yapı çalışmaları devam edecek. Ramazan demedik, salgın demedik hizmet durmasın diye çalışmalarımızı yürüttük. Hedefimiz Ergani ilçesindeki bütün yolların sıcak asfalt yapılması. İnşallah bu projeleri gerçekleştireceğiz. Bir hayal değil bu. İnşallah bütün köylerin içlerini asfaltlayacağız."

Sosyal ve kültürel daha birçok projeleri olduğunu dile getiren Öztürk, "Devlet her zaman vatandaşımızın yanında. Biz de Ergani'ye hizmet için varız." dedi.