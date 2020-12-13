Ergani'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamayla Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesi başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi.

Öte yandan market, kasap, manav ve fırınların ise sakin olduğu görüldü.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Büyük bir sessizliğin yaşandığı cadde ve sokaklar, parklar, sokak hayvanlarına kaldı.

Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.