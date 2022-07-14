Ergani'de sokak hayvanlarına mama ve su desteği - Son Dakika
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Ergani'de sokak hayvanlarına mama ve su desteği

14.07.2022 10:48
Ergani'de sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için belirli noktalarına mama ve su bıraktı.

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için belirli noktalarına mama ve su bıraktı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirtti.

Karaaslan, "Sokak hayvanları için belediyemizce montajı gerçekleştirilen beslenme ünitelerine belirli aralıklarla mama ve su bırakılmaya devam edilecek." dedi.

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Kaynak: AA

Ahmet Karaaslan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani'de sokak hayvanlarına mama ve su desteği - Son Dakika

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