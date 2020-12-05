Ergani'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Ergani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uydukları görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp caddeleri sessizliğe büründü.
Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.
Belediye işçilerinin temizlik çalışması yaptığı görüldü.
- Kaynak: AA
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