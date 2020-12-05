Ergani'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Ergani'de sokaklar boş kaldı

Ergani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uydukları görüldü.

Ergani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uydukları görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp caddeleri sessizliğe büründü. Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti. Belediye işçilerinin temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi

73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı

Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü

Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak

HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada

CHP'li ilçe yöneticisinin dava dosyasında çarpıcı detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı

Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak

Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi