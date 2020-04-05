Ergani'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Ergani'de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 1000'er lira nakdi destek ödeniyor.
Bakanlıklarca başlatılan uygulama ile Ergani'de sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.
Nakdi ödemeler, Ergani Kaymakamlılığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin adreslerinde yapılıyor.
İlçe genelinde 9 bin 750 kişiye 1000'er liralık ödemenin 5 gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.
Nakdi yardımın yanı sıra bazı vatandaşlara gıda desteği de sunuluyor.