Ergani'de Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi açıldı - Son Dakika
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Ergani'de Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi açıldı

25.03.2022 11:30
Ergani'de Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi açıldı

Ergani ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

Ergani ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesinin açılış töreninde, marketin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Karaaslan, "Çiftçimizin emeğine emek, gücüne güç katması temennisiyle. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Daha sonra Tarım Kredi Kooperatif Market'in açılışı gerçekleştirildi.

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Kooperatif, Market, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ergani'de Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi açıldı - Son Dakika
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