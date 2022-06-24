Ergani'de tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile başka illere tayini çıkan Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, 6 hakim ve 5 savcı için veda programı düzenlendi.

Kaynak: AA

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