Ergani'de tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi - Son Dakika
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Ergani'de tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi

24.06.2022 10:48
Ergani'de tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi

Ergani ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

Ergani ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile başka illere tayini çıkan Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, 6 hakim ve 5 savcı için veda programı düzenlendi.

Programa, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, eşi Tülin Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek ve adliye birim müdürleri katıldı.

Kaymakam Karaaslan, savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hisarcık, Ergani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani'de tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi - Son Dakika

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