Ergani'de tekstil fabrikası kurulacak

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçede 1000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının kurulacağını belirtti.

Karaaslan, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezi ve köyleri kapsayacak parke taşı ihalesini yaptıklarını belirterek, çalışmaları en kısa sürede tamamlamak istediklerini söyledi.

İlçeye kazandıracakları macera parkının ihalesini de yaptıklarını dile getiren Karaaslan, Kemertaş Mahallesinde 5 dönüm alanda park yapacaklarını aktardı.

Karaaslan, ilçede havuz da yapmak istediklerini anlatarak, bu ay bu kapsamda ihale yapılacağını kaydetti.

Çocuk ve gençlerin yazın serinlemek için girdikleri nehir veya sulama kanallarında boğulmasını istemediklerini belirten Karaaslan, "Bunun için köylerde jandarmamız aracılığıyla dere ve sulama kanallarında yüzülmemesi için duyurular yapacağız. Bunun da önlemini almaya çalışacağız. Yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ait havuzumuzu da açacağız. 300 öğrencimize orada yüzme eğitimi vereceğiz." dedi.

Karaaslan, Makam Dağı'nın yolunun da yapıldığını aktararak, "Belediyemiz işletmeye başladı. Makam Dağına giden vatandaşlarımız araç için otopark ücreti vermeyecek. Çayını bile çok düşük bir ücretle içecek. Oraya gelecek misafirlerimiz çok temiz bir şekilde karşılanacak. Burayla ilgili daha çok planımız var. Sezai Karakoç Makam Dağı'ndan çok bahsediyor. Üstatla ilgili orada şiir ve kompozisyon yarışması yapacağız. Okullar açıldığında orada bir şiir gecesi de yapacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede bir tekstil fabrikası kurulacağını kaydeden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Belediye olarak YİKOB'dan aldığımız bir yer vardı. Oranın tapusunu çıkardık. DSİ de YİKOB'a bir parselin tahsisini yaptı. İkinci parseli de bitmek üzere. İhalesi de yapıldı. Yer teslimi de yapıyoruz. Şimdi orayı boşaltıyoruz. 1-2 yıl içerisinde 1000 kişinin çalışacağı bir tekstil fabrikasına kavuşacağız. Bu da ilçemiz için çok avantajlı olacak. Daha fazla yatırımcı bekliyoruz."

Karaaslan, belediye olarak eğitime çok büyük önem verdiklerine işaret ederek, köy okullarının onarımı ile ilgili belediyeden bütçe ayrıldığını belirtti.

Yine eğitim ile ilgili kurslar düzenlediklerini, ücretsiz kitap dağıtımı yaptıklarını anlatan Karaaslan, bu şekilde hizmetlerin süreceğini bildirdi.