Ergani'de tescilsiz ve plakasız motosikletler toplandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tescilsiz ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosikletleri toplamak amacıyla uygulama yaptı.

Ergani ilçesinde tescilsiz ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosikletler toplandı.

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