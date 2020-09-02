Ergani'de tescilsiz ve plakasız motosikletler toplandı - Son Dakika

Ergani ilçesinde tescilsiz ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosikletler toplandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tescilsiz ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosikletleri toplamak amacıyla uygulama yaptı.
Uygulamada, 6 plakasız motosiklet yediemin otoparkı deposuna teslim edildi.
Polis, gerekli belgeleri çıkarmaları halinde vatandaşların motosikletlerini alabileceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:35 - Kaynak: AA
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