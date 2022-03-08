Ergani'de tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Ergani'de tiyatro oyunu sahnelendi

08.03.2022 15:12
Ergani'de tiyatro oyunu sahnelendi

Ergani Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Ya İstiklal ya İzmihlal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Ergani Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Ya İstiklal ya İzmihlal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Ergani Fen Lisesi Konferans Salonunda ücretsiz olarak üç seans halinde sahnelenen tiyatro oyununu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da çocuk ve gençlerle birlikte izledi.

Kaymakam Karaaslan, tiyatro ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, gençleri ve çocukları kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam ettiklerini, kültür sanat çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
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Ahmet Karaaslan, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani'de tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


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