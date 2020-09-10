Ergani'de trafik denetimi - Son Dakika

Ergani ilçesinde yapılan denetimlerde 13 motorlu bisiklet sürücüsüne yasal işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Amirliği ekipleri, ilçe genelinde motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 13 motorlu bisiklet sürücüsü hakkında yasal işlem uygulandı.
Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince 13 motorlu bisiklet trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:11 - Kaynak: AA
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