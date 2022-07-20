Ergani'de traktör römorklarına reflektör takıldı

Ergani ilçesinde traktör römorklarına reflektör takıldı.
Kaymakam Ahmet Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Ziraat Odası Başkan Vekili Yusuf Köseoğlu, AK Parti İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdullatif Kaya ve traktör sahiplerinin katılımıyla düzenlenen programda, traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.
Kaymakam Karaaslan, can ve mal kaybını önlemek adına römorklara reflektör takmanın çok önemli olduğunu belirterek, traktör sürücülerinin kurallara uymalarını istedi.
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