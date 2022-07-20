Kaymakam Karaaslan, can ve mal kaybını önlemek adına römorklara reflektör takmanın çok önemli olduğunu belirterek, traktör sürücülerinin kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: AA

Ahmet Karaaslan, Hisarcık, Ergani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ergani'de traktör römorklarına reflektör takıldı - Son Dakika

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