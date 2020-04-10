Ergani'de Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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Ergani'de Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı
6 saat önce
Ergani'de Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Ergani'de Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
İİlçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Koonavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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