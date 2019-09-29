Son Dakika Haberleri: Ergani'de üzüm hasadı başladı
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Ergani'de üzüm hasadı başladı

32 dakika önce

Ergani'de Boğazkere ve Alfonso cinsi üzümün hasadına başlandı.

Ergani'de üzüm hasadı başladı, System.String[]

Ergani'de Boğazkere ve Alfonso cinsi üzümün hasadına başlandı.

Toprak yapısı ve iklimsel özellikleriyle üzüm yetiştirmeye uygun olan ilçelerin başında gelen Ergani'de üreticiler bağlarındaki üzümü topluyor. Pekmez, pestil ve şarap yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen üzüm salkımları tek tek kesilerek kovalarda toplanıyor, ardından işlenmek üzere tesislere gönderiliyor.

Bağ bozumunun başladığı ilk yerlerden biri olan merkeze bağlı Ortayazı, Selman, Yeşilçayır mahallelerindeki çiftçilerin yüzü verim dolayısıyla gülüyor.

Üretici Sedat Özdemir, toplanan üzümlerin kaliteli olduğunu belirterek, "Bağ bozumu geçen yıllarla paralel bir şekilde Eylül'ün son haftasında başladı. Dönüm başına 650 kilograma verim bekliyoruz." dedi.

Ergani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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