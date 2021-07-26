Ergani'de üzüm hasadı başladı - Son Dakika

Öner en son olgunlaşan Şire çeşidinden pekmez, pestil, cevizli sucuk yapıldığını ifade etti.

Bağlarda daha sonra Musabak, Şam, Vanke ve Şire çeşitlerinin olgunlaşacağını aktaran Öner, Tahannebi çeşidinin iri taneli olmasından dolayı yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde yetiştirilen 18 üzüm çeşidinden bir olan Tahannebi üzümünde hasat başladı.

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