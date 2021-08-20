Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

Ergani Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ergani Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Öztürk, programda kurulan kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Öztürk, yaptığı konuşmada, muharrem ayının faziletinden, bereketinden faydalanmak için aşure dağıttıklarını söyledi.

Aşurenin muharrem ayına has bir güzelliği olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Biz de bu güzel günde halkımızla buluşmayı planladık. Rabbim bizlere bu etkinliğimizi hayırlara vesile eylesin. Düzenlediğimiz aşure dağıtımına katılan tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onların hepsinden razı olsun."