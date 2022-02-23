Ergani'de yağmur suyu şebeke hattı çalışması başladı - Son Dakika
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Ergani'de yağmur suyu şebeke hattı çalışması başladı

23.02.2022 13:14
Ergani'de yağmur suyu şebeke hattı çalışması başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesinde yağmur suyu hattı imalatına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesinde yağmur suyu hattı imalatına başladı.

DİSKİ, Adnan Menderes Mahallesi Kurtuluş Caddesinde biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışmalara başladı.

Proje kapsamında 1380 metre uzunluğunda yağmur suyu şebeke hattı döşeyecek ekipler yağmur suyu ızgara hattı da yapacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile devam eden çalışmaları inceledi.

Ergani'nin alt yapısını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Tutşi, ilçede alt yapı tamamlandıktan sonra üst yapı çalışmalarının daha sağlıklı şekilde yapılacağını kaydetti.

Kurtuluş Caddesinde inşa edecekleri yağmur suyu şebeke hattıyla biriken suların yollara ve diğer yapılara zarar vermeden deşarjını sağlayacaklarını anlatan Tutşi, ilçede ihtiyaç duyulan mahalle, sokak ve caddelerde benzer çalışmaları gerçekleştireceklerini aktardı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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