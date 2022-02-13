Ergani'de yaralanan sokak hayvanlarına belediyede tedavi desteği - Son Dakika

Ergani Belediyesinde ilçede yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi sağlanıyor.

Ergani'de çeşitli sebeplerle yaralanan, travmaya maruz kalan sokak hayvanlarına belediyede tedavi desteği sağlanıyor.

Ergani Belediyesine bağlı rehabilitasyon merkezinde görevli veteriner hekim gözetiminde sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon desteği sunuluyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekim tarafından 12 sokak hayvanının tedavisi yapıldı.

Hayvanlara sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluk olduğunu belirten Karaaslan, bu bilinçle böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Karaaslan, "Böylece hem vatandaşlarımızı hayvanlardan bulaşacak hastalıklara karşı koruyoruz hem de bizlere emanet olan hayvanların sağlıklı hale gelmesine imkan sağlıyoruz." dedi.