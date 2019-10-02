Ergani'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanlığımız tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile bugün 81 İlde saat eş zamanlı olarak 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması gerçekleştirildi. Ergani Sezai Karakoç İlköğretim Okulu'nda düzenlenen uygulamaya Ergani Kaymakamı, Hüseyin Sayın, Ergani Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, uygulamalarda yaya geçitlerinde duran araç sürücülerine yaya öncelikli trafik konulu broşürleri dağıttı. - DİYARBAKIR