Son Dakika Haberleri: Ergani'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Ergani'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.

Ergani'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığımız tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile bugün 81 İlde saat eş zamanlı olarak 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması gerçekleştirildi. Ergani Sezai Karakoç İlköğretim Okulu'nda düzenlenen uygulamaya Ergani Kaymakamı, Hüseyin Sayın, Ergani Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, uygulamalarda yaya geçitlerinde duran araç sürücülerine yaya öncelikli trafik konulu broşürleri dağıttı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ergani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında kayıp mektup detayı
Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş "Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:32:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergani'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]