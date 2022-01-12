Ergani'de yeni adliye binasının yapımı tamamlandı - Son Dakika

Ergani ilçesinde yeni adliye binasının yapımı tamamlandı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, yaptığı açıklamada, fiziki şartlar nedeniyle yeterli düzeyde hizmet veremeyen mevcut adliye binasının yerine yeni hizmet binası yapıldığını söyledi.

İlçeye yakışır nitelikte yeni bir adliye binası kazandırdıklarını kaydeden Alpdündar, "Atıl olan ve Adalet Bakanlığına devredilen 7 katlı bir binanın yeni adliye binası yapılması için tadilat çalışmaları tamamlandı. Yeni hizmet binamızda daha geniş ve iyi ortamda, özverili hizmetler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Alpdündar, başta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olmak üzere yeni adliye binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.