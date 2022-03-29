Ergani'de yeni doğan bebeklere hediye - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni doğan bebeklerin ailelerine "Hoşgeldin Bebek" hediyesi hazırlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçede yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için hediye paketi hazırladı.

Ergani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere iletilen hediye paketlerinde ateş ölçerden bebek ayakkabısına kadar 15 parça ihtiyaç malzemesinin yer aldığı belirtildi.