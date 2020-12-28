Ergani'de yılbaşı öncesi hindiler satışa sunuldu - Son Dakika

Ergani'de yılbaşının yaklaşmasıyla hindi satışlarında hareketlilik yaşandı.

İlçe merkezindeki pazarlarda yılbaşı öncesi iriliğine göre tanesi 100 ile 250 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla hindilere olan talebin arttığını işaret eden üretici Aydın Özden, şunları kaydetti:

"Yılbaşı dolayısıyla organik yetiştirdiğimiz hindileri satışa sunmaya başladık, satışlar çok iyi, Allah'a şükürler olsun hindileri 100-250 lira arasında satıyoruz. Tamamen organik yetiştirdiğimiz köy hindilerini yıl başına kadar pazarlarda satmaya devam edeceğiz."