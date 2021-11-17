Ergani'de zabıta fırın denetimi yaptı - Son Dakika

Ergani ilçesinde belediye zabıta ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetimde fırıncıların hijyen, ruhsat ve gramaj kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, halkın sağlığını önemsediklerini belirterek, vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimde maske ve eldiven kullanımı, hijyen, ruhsat, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarı ve işlemlerde bulunduğunu dile getiren Karaaslan, denetimlerin vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda devam edeceğini kaydetti.