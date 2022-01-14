Ergani Emniyet Müdürü İşlek 2021 yılı asayiş olaylarını değerlendirdi - Son Dakika

Ergani İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, 2021 yılında asayiş olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

İşlek, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de ilçede her türlü suça karşı ciddi mücadele vererek, insanların daha huzurlu bir hayat sürmesi için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

İlçede geçen yıl 2 bin 299 olayın meydana geldiğini aktaran İşlek, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 181 bin kişi sorgulanmış, 24 bin araç trafik yönünden denetlenmiş, yapılan uygulamalar sonucu 88 silah ele geçirilmiş, 90 aranan kişi yakalanmış, asayişe müessir suçlardan 1 kişi tutuklanmıştır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 41,5 kilo esrar, 465 gram metamfetamin, 460 sentetik hap ele geçirilmiş olup, 44 kişi tutuklanmıştır."