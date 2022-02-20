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Ergani ESO başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi - Son Dakika

Ergani ESO başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi

20.02.2022 11:59
Ergani ESO başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi

Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi.

Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi.

Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, yeniden başkan seçilen Karaoğlan, burada yaptığı konuşmada, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Sorunların çözümü noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Seçim, ilçemize ve esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine İsa Polat, Mehmet Yoldaş, Hacı Avcı, Gani Sümer, Musa Yaman, Ahmet Çağırtekin, Cengiz Ercengiz ve Fırat Anlı, denetim kurulu üyeliklerine ise Musa Karadeniz, İbrahim Aslan, ve Abdullah Züküf Nadi getirildi.

Kongrede divan başkanlığına Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu seçildi.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Karaoğlan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani ESO başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi - Son Dakika


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