Ergani Gençlerbirliğispor'da Mağlubiyet Üzüntüsü
20 dakika önce
Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Ligi takımlarından Ergani Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı maçta Pasur Belediyespor'a 4-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Diyarbakır
Deplasmanlı Süper Amatör Ligi takımlarından Ergani Gençlerbirliği
deplasmanda karşılaştığı maçta Pasur Belediyespor'a 4-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Basın sözcüsü Ekrem Senvar deplasmanda oynadıkları Pasur Belediyespor maçında istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirterek, bu nedenle farklı sonuçla mağlup olduklarını söyledi.
Yenilgi nedeniyle üzüntü yaşadıklarını kaydeden Senvar, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki maçı kazanıp, bu mağlubiyeti unutacağız. Maçı izleyen Kulp
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu
ile Pasur Belediyespor yönetim kurulu ve teknik heyetinin göstermiş oldukları misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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