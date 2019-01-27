Son Dakika Haberleri: Ergani Gençlerbirliğispor'da Mağlubiyet Üzüntüsü

Ergani Gençlerbirliğispor'da Mağlubiyet Üzüntüsü

20 dakika önce

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Ligi takımlarından Ergani Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı maçta Pasur Belediyespor'a 4-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ergani Gençlerbirliğispor'da Mağlubiyet Üzüntüsü, System.String[]
Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Ligi takımlarından Ergani Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı maçta Pasur Belediyespor'a 4-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Basın sözcüsü Ekrem Senvar deplasmanda oynadıkları Pasur Belediyespor maçında istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirterek, bu nedenle farklı sonuçla mağlup olduklarını söyledi.

Yenilgi nedeniyle üzüntü yaşadıklarını kaydeden Senvar, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki maçı kazanıp, bu mağlubiyeti unutacağız. Maçı izleyen Kulp Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu ile Pasur Belediyespor yönetim kurulu ve teknik heyetinin göstermiş oldukları misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Diyarbakır, Gençlerbirliği, Ergani, Spor
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