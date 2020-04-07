Ergani Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siper üretiliyor - Son Dakika

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Ergani Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siper üretiliyor
6 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Gençlik Merkezinde yüz korucuyu siper üretiliyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Gençlik Merkezinde yüz korucuyu siper üretiliyor. Üretilen yüz koruyu siperler sağlık çalışanları ile kamu görevlilerine dağıtılıyor.
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan gençlik merkezlerinde yüz koruyucu siper üretimine Ergani Gençlik Merkezi de katıldı. Ergani İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kenan Taş ve Ergani Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından alınan yüz korucuyu siperler, devlet hastanesinde çalışan sağlık personeli, güvenlik güçleri ile belediye çalışanlarına dağıtıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:05 Kaynak: İHA
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