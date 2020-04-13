Ergani HEM'de maske üretimine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergani HEM'de maske üretimine başlandı - Son Dakika

Ergani HEM'de maske üretimine başlandı

6 saat önce

Ergani Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapılıyor.

Ergani HEM'de maske üretimine başlandı, System.String[]

Ergani Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapılıyor.

Ergani ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticileri tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimine başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk'ün talimatıyla başlatılan çalışmalarda 100 bin maske yapılması hedefleniyor.

Öte yandan, Ergani Belediyesince hazırlanan 3 bin gıda kolisi sosyal desteklerden faydalanmayan, bu süreçte işsiz kalan ve mağdur durumda olan vatandaşlara dağıtılacak.

Ergani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:24 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim         
15:22
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek         
15:15
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki         
15:13
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı         
14:59
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi         
14:57
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor         
14:55
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi         
14:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 18:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergani HEM'de maske üretimine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]