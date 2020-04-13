Ergani HEM'de maske üretimine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergani HEM'de maske üretimine başlandı - Son Dakika

Ergani HEM'de maske üretimine başlandı

6 saat önce

Ergani Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapılıyor.

Ergani Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapılıyor.

Ergani ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticileri tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimine başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk'ün talimatıyla başlatılan çalışmalarda 100 bin maske yapılması hedefleniyor.

Öte yandan, Ergani Belediyesince hazırlanan 3 bin gıda kolisi sosyal desteklerden faydalanmayan, bu süreçte işsiz kalan ve mağdur durumda olan vatandaşlara dağıtılacak.

Ergani HEM'de maske üretimine başlandı

Ergani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:33 Kaynak: AA

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