Ergani'de motorize polis timi göreve başladı - Son Dakika
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Ergani'de motorize polis timi göreve başladı

13.09.2022 11:28
Ergani'de motorize polis timi göreve başladı

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan motorize polis timi göreve başladı.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan motorize polis timi göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde motorize polis timinin göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam ve Belediye Başkanı Ahmet Karaaslan ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek katıldı.

Kaymakam Karaaslan, törende, kurulan polis timi ile ilçede meydana gelen asayiş olaylarıyla daha hızlı ve etkin mücadele edileceğini belirterek, "İlçemizde teknolojik anlamda kolluk kuvvetlerimiz daha güçlü donanıma sahip oldu. Polis timine başarılar dilerim." dedi.

İşlek de ilçede dar sokakların bulunduğunu, mevcut araçlarla dar sokaklarda gerçekleşen suçların önlenmesinde güçlük yaşandığı aktararak, nüfus ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerin de olaylara müdahale edilmesinde gecikmelere sebep olduğunu söyledi.

Bölge nüfusunun yoğun olması ve şehir planlamasından kaynaklı meydana gelen olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, suçun faillerini yakalamaya yönelik çalışmaların yapılabilmesi, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla Motosikletli Polis Timleri Amirliğinin kurulduğunu aktaran İşlek, "Motorize Timlerimizin halkın can ve mal güvenliği açısından 24 saat hizmetlerinin başında olacaktır. Arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ergani, Güncel, Son Dakika

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