Ergani İlçe Emniyet Müdürü Özgen'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergani İlçe Emniyet Müdürü Özgen'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Ergani İlçe Emniyet Müdürü Özgen'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Ergani İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, yeni yıl mesajı yayımladı.

Ergani İlçe Emniyet Müdürü Özgen'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Ergani İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, yeni yıl mesajı yayımladı.

Özgen, yayımladığı mesajda, halkın yeni yıla güven dolu ve huzurlu bir ortamda girmelerini sağlamak amacıyla tüm sorumluluk bölgesi dahilinde her türlü emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Yeni yılda da fedakarca çalışmayı kendine şiar edinen teşkilat mensuplarının 24 saat görev başında olacağını belirten Özgen, şunları kaydetti:

"Hizmet etmekten onur duyduğumuz değerli Ergani halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışacağız. Bu vesile ile vatanımız, bağımsızlığımız ve milli birlik ve beraberliğimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anarken Ergani halkımızın yeni yıllarını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde daha nice yıllara ulaşmalarını temenni ederim."

Ergani, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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