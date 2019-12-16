Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demir Ernez atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demir Ernez atandı - Son Dakika

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demir Ernez atandı

6 saat önce

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demir Ernez atandı.

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demir Ernez atandı, System.String[]

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demir Ernez atandı.

Askeri Çoban Ortaokulunda müdür olarak görev yapan Ernez, Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Göreve başlayan Ernez, yaptığı açıklamada, kendisini tebrik etmek için ziyarete gelenlerden çiçek yerine kırtasiye bağışında bulunmalarını istedi.

Ernez, çağrının ardından 650 öğrenci için kırtasiye bağışı yapıldığını, malzemelerin ilk dağıtımını 10 köy okulunda yapacağını belirtti.

Çocuklar adına hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Ernez, "Bütün çalışmalarımız geleceğimiz olan gençlerimiz için." dedi.

Eski Ergani Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaçmaz da Eğil Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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