Ergani'de 85 metruk yapı yıkıldı

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan , bu tür yapıların, yapı sahibi ile çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ettiğini belirterek, "Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda tespitleri yapıp, ilçe genelinde bugüne kadar görüntü kirliliği oluşturan 85 metruk yapı yıkıldı." dedi.

Kaynak: AA

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