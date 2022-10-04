Ergani'de 85 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika
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Ergani'de 85 metruk yapı yıkıldı

04.10.2022 10:02
Ergani'de 85 metruk yapı yıkıldı

Ergani ilçesinde 85 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Ergani ilçesinde 85 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Ergani Belediyesi zabıta ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından metruk binaların yıkımı sürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, bu tür yapıların, yapı sahibi ile çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ettiğini belirterek, "Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda tespitleri yapıp, ilçe genelinde bugüne kadar görüntü kirliliği oluşturan 85 metruk yapı yıkıldı." dedi.

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Kaynak: AA

Zabıta, Ergani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani'de 85 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergani'de 85 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika
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