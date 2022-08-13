Ergani'de "Macera Parkı"nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Ergani'de "Macera Parkı"nda çalışmalar sürüyor

13.08.2022 13:34
Ergani'de "Macera Parkı"nda çalışmalar sürüyor

Ergani ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan "Macera Park"ta çalışmalar devam ediyor.

Ergani ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan "Macera Park"ta çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sanayi Mahallesi'nde projelendirilen 8 bin metrekarelik alana kazandırılacak parkta aileler için piknik masası, çocuklar ve engelliler için oyun grupları, parkurlar ve bankların bulunacağı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, çalışmaları devam eden Macera Park'ı geleceğe umutla bakan çocuklara ve gençlere armağan edeceklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

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