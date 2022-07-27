Diyarbakır'da yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Ergani ilçesinde yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı.
Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi yavrusunun yaralı halde görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bir evin bahçesine giden ekipler, yaralı halde bulunan yavruyu belediyeye getirdi.
Su ve yiyecek verilen yaban keçisi, veterinerin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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