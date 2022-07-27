Su ve yiyecek verilen yaban keçisi, veterinerin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

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