Ergani'de yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor

Ergani ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ın girişimleri sonucu Spor Toto Teşkilatı ile yapılan protokol kapsamında yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına başlandı.

Kaymakam Karaaslan, modern ilçe olma hedefiyle ilçede ilerleyen çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinin rahatlıkla yapılabileceği modern spor tesisi ve alanlarının oluşturulduğunu ifade ederek, "İnsanlarımız, gençlerimiz her şeyin en güzeline layık. Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun yapımına başladık. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimize, futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.