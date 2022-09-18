Ergani Kaymakamı, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti - Son Dakika
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Ergani Kaymakamı, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti

18.09.2022 14:48
Ergani Kaymakamı, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti

Ergani Kaymakam ve Belediye Başkanı Ahmet Karaaslan'ın makam aracı, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın sünnet olan oğlu Ahmet Yılmaz'a tahsis edildi.

Ergani Kaymakam ve Belediye Başkanı Ahmet Karaaslan'ın makam aracı, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın sünnet olan oğlu Ahmet Yılmaz'a tahsis edildi.

Adıyaman'da 4 yıl önce yürütülen terör operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın 8 yaşındaki oğlu Ahmet Yılmaz'ın sünnet olacağını öğrenen Kaymakam Karaaslan, makam aracını Yılmaz ailesinin evine gönderdi.

Evinden alınan Yılmaz, jandarma ve polis araçlarının da eşlik ettiği makam aracıyla sünnet töreni öncesi sünnetliğiyle babasının mezarını ziyaret etti.

Yılmaz daha sonra düğün töreninin yapıldığı salona geçti.

Düğün törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın eşi Zeynep Yılmaz düğün törenine katılanlara bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Kaymakam Karaaslan, şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık." dedi.

Düğün töreninin ardından şehidin oğlu Ahmet Yılmaz, yine makam aracıyla evine götürüldü.

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Kaynak: AA

Kürşat Yılmaz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani Kaymakamı, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti - Son Dakika

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