Ergani Kaymakamı Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, kırsal Sallar, Yapraklı, Kortaş ve Armutova mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarların ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Karaaslan, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit edip çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşın her zaman yanında olduklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Yardıma muhtaç aileleri de ziyaret ediyoruz. Ziyaretler kapsamında kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları inceleyerek ve vatandaşın ortak sorunlarını tespit ederek çözmeye çalışıyoruz. Çok faydalı ziyaretler olduğunu düşünüyoruz. Diğer köylerimizi de ziyaret edeceğiz."