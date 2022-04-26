Ergani Kaymakamı Karaaslan, köy okulunu ziyaret etti - Son Dakika
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Ergani Kaymakamı Karaaslan, köy okulunu ziyaret etti

26.04.2022 15:30
Ergani Kaymakamı Karaaslan, köy okulunu ziyaret etti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Han İlköğretim Okulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Han İlköğretim Okulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, Han İlköğretim Okulu ve Ortaokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı hediye etti.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Karaaslan, eğitim öğretimle ilgili yapılan çalışmalar ve okulların sorunları hakkında bilgi aldı.

Köy ziyaretinde köylülerle de sohbet eden Karaaslan, köylere ziyaretleri sıklaştırarak devletin sıcak elini uzatıp sorunlarla ilgileneceklerini belirti.

Ziyaretlerde muhtar ve köy halkıyla sohbet ederek, sorunları yerinde incelediklerini kaydeden Karaaslan, "Halkımızla her alanda sıcak temasımız her zaman olacaktır. Kapımız ilçe halkımıza ve köylümüze sonuna kadar açıktır." dedi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey de yer aldı.

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Ahmet Karaaslan, Hisarcık, Ergani, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani Kaymakamı Karaaslan, köy okulunu ziyaret etti - Son Dakika


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