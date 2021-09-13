Ergani Kaymakamı Karaaslan, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde şehit aileleri ile yakından ilgilenen Karaaslan, onlara sabır diledi.

Şehit ve gaziler ile ailelerinin kendileri için müstesna bir yere sahip olduğunu dile getiren Karaaslan, "Vatanları uğruna canını feda eden şehitlerimiz en değerli varlıklarımızdır. Bize düşen şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, ailerinin yanında olmaktır." dedi.