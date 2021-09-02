Ergani Kaymakamı Öztürk'e veda yemeği - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesiyle Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığına atanan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'e veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunun açık hava alanında düzenlenen veda yemeğine, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaygısız, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yemekte, Kaymakam Öztürk'e plaket verildi.