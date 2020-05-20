Ergani Kaymakamı Öztürk, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, kırsal Bereketli, Han ve Coşkun mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Öztürk ziyarette, vatandaşların sorun ve dileklerini dinledi. Öztürk, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit edip çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Devletin vatandaşın her zaman yanında olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Köylerde ziyaret sırasında yardıma muhtaç aileleri de ziyaret ediyoruz. Ziyaretler kapsamında ortak sorun olarak yol ve elektrikten şikayetleri olduğunu tespit ettik. Çok faydalı ziyaretler olduğunu düşünüyoruz. Diğer köylerimizi de ziyaret edeceğiz."