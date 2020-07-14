Ergani Kaymakamı Öztürk şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, şehit Askeri Çoban'ın ailesini ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Haftası nedeniyle Ergani Kaymakamlığı'nca düzenlenen etkinlikler kapsamında, İstanbul'da 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimini önlemek isterken hayatını kaybeden 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Ergani ilçesinde yaşayan ailesinin evine geldi.

Şehidin hanımı Makbule Çoban ile babası Mehmet Çoban ile görüşen Öztürk, devletin her zaman şehitlerin yanında olduğunu söyledi.

Çoban ailesi de ziyaretten dolayı Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

Ziyarette, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır, AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan,15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Bedri Çoban da bulundu.