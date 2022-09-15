Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan köylere ziyaret - Son Dakika
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Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan köylere ziyaret

15.09.2022 14:21
Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan köylere ziyaret

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, köylere ziyareti sürdürüyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, köylere ziyareti sürdürüyor.

Kaymakam Karaaslan, beraberinde kurum amirleri ile ilçeye bağlı Ortaağaç, Güneycik ve Kavurmaküpü köylerini ziyaret etti.

Köylerde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Karaaslan, yaptığı açıklamada, köylerin sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Bunun için de yaşam alanlarını güzelleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Karaaslan, "Taş ihalesi yaptık. Bunun 300 bin metrekaresini merkezi yerlere, 250 bin metrekaresini köylere yapacağız. Kilitli parke taş döşemesine ova köylerde başladık, çoğu köylerimizde de çalışmaları bitirdik. Köylerdeki su sorununu Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ ile çözmeye çalışıyoruz. 40 köy okulumuzun tadilat, tamirat çalışmasını belediye olarak üstlendik. Her yıl olduğu vatandaşlar üretsin diye meyve ağaçları dağıttık. Bu şekilde yatırımlarımız devam edecek." dedi.

Daha sonra okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek, eğitim ve öğretimle ilgili yapılan çalışmalar ve okulların sorunlarıyla ilgili bilgi alan Karaaslan, köylere ziyaretlerin süreceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Ahmet Karaaslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan köylere ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan köylere ziyaret - Son Dakika
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