Karaaslan, her zaman esnaf ve vatandaşların sorunlarını çözme gayretinde olacaklarını ifade ederek, bugün de bu ziyaretlerden birini gerçekleştirdiklerini, halkın sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Ahmet Karaaslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ergani Kaymakamı Karaaslan, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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