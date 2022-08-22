Ergani Kaymakamı Karaaslan, esnafı ziyaret etti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti.
Karaaslan, esnaf ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.
Esnaf, Kaymakam Karaaslan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Karaaslan, her zaman esnaf ve vatandaşların sorunlarını çözme gayretinde olacaklarını ifade ederek, bugün de bu ziyaretlerden birini gerçekleştirdiklerini, halkın sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini belirtti.
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