Ergani Kaymakamlığında "Açık Kapı" birimi açıldı - Son Dakika

Ergani Kaymakamlığında "Açık Kapı" birimi açıldı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan "Açık Kapı Birimi" Hükümet Konağında hizmet vermeye başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Açık Kapı Projesi ile Hükümet Konağı'na gelen ve resmi kurumlarda işlerinin daha kısa sürede ve seri bir şekilde yapılması ve sorunlarına çözüm bulmasını isteyen vatandaşların ilk olarak açık kapı masasına uğrayacağını belirterek, vatandaşların buradaki görevli personelle iletişim kurarak, işlerinin çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.